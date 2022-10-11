بوتين: نحن لا نعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثلاثاء 11-10-2022) إن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة، بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بتطبيق خفض كبير لإنتاج النفط.

وأضاف بوتين خلال محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازنا بين العرض والطلب.

وقال بوتين في الاجتماع في سان بطرسبرغ “نحن نعمل جاهدين أيضا في إطار أوبك + أعلم أن موقفك وأفعالنا وقراراتنا ليست موجهة ضد أي شخص لن ولا نفعل ذلك بطريقة تسبب مشكلات لأي أحد”.

ومضى الرئيس الروسي يقول “تستهدف تحركاتنا تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية حتى يشعر كل من مستهلكي موارد الطاقة والمشاركين في الإنتاج والموردين للأسواق العالمية بالهدوء والاستقرار والثقة. ومن ثم يتحقق التوازن بين العرض والطلب”.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارته والكونجرس إلى استكشاف وسائل لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة وتقليص سيطرة أوبك على أسعار الطاقة بعد التقليص “قصير النظر” الذي وافقت عليه المنظمة.

والتقليص قابله بايدن برد شديد مما يسلط الضوء على تفاقم الخلاف بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن سياسة الطاقة.

وأشاد الكرملين يوم الأحد الماضي بموافقة أوبك + على تقليص الإنتاج الذي وصفه بإنه نجح في مواجهة “التخريب” الذي تنشره الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.