الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: ندرس توريد الغاز إلى الصين عبر منغوليا

منذ 23 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولوفسان نامسراي أويون-إردين رئيس وزراء منغوليا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولوفسان نامسراي أويون-إردين رئيس وزراء منغوليا

A A A
طباعة المقال

–قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الأربعاء 7-9-2022) إن روسيا تناقش مشروعا رئيسيا جديدا للبنية التحتية لنقل الغاز إلى الصين عبر منغوليا بينما تتطلع موسكو لأن تحل بكين محل أوروبا كأكبر مشتر للغاز الروسي.

وأضاف بوتين في اجتماع مع لوفسان نامسراي أويون-إردين رئيس وزراء منغوليا أُذيع تلفزيونيا “نحن في مناقشات حول التنفيذ المحتمل لمشروع رئيسي للبنية التحيتية، أعني بذلك توريد الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.”

وكان الزعيمان يتحدثان خلال منتدى اقتصادي في روسيا في نفس اليوم الذي هدد فيه بوتين بوقف إمدادات الطاقة إذا تبنى الغرب سقوفا لأسعار صادرات روسيا من النفط والغاز.

ويدرس عملاق الغاز الروسي جازبروم منذ سنوات إمكانية بناء خط أنابيب رئيسي جديد – باور أوف سيبيريا 2- لنقل الغاز إلى الصين عبر منغوليا.

وتقول جازبروم إن خط الأنابيب المقترح قد ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أو ما يقل قليلا عن خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يصل من روسيا إلى ألمانيا.

وخط أنابيب باور أوف سيبيريا القائم، الذي يصل من روسيا إلى الصين، جرى تدشينه في نهاية 2019 وتبلغ سعته السنوية 61 مليار متر مكعب سنويا.

وقبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، وقًع بوتين عقدا جديدا مدته 30 عاما لتوريد الغاز إلى الصين. وفي 2021، صدًرت روسيا 16.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين.

وقال بوتين أيضا اليوم إن شركة روسنفت النفطية الروسية التي تسيطر عليها الدولة توصلت لاتفاق مع الحكومة المنغولية لتوسيع التعاون بشأن توريد منتجات نفطية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كوريا الشمالية مستمرة في تطويرها برنامجها النووي
وكالة الطاقة الذرية تعبر عن "قلقها البالغ" إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
تحذير أممي.. إيران تقترب أكثر من صنع قنبلة نووية
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تناشد السكان القريبين من محطة زابوريجيا النووية "ترك منازلهم"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل