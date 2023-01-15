الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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بوتين: هناك ديناميكية إيجابية في العملية العسكرية بأوكرانيا

منذ 6 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.

وقال لتلفزيون روسيا 1 الرسمي “الديناميكية إيجابية… كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة”.

وأضاف “وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم”.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن “الوضع في الاقتصاد مستقر… أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن”.

وتابع “البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي”.

    المصدر :
  • رويترز

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