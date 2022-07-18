الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين وأردوغان يبحثان صادرات الحبوب الأوكرانية غدا الثلاثاء

منذ 36 دقيقة
بوتين وأردوغان

بوتين وأردوغان

A A A
طباعة المقال

قال أحد مساعدي الكرملين للصحفيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان تصدير الحبوب الأوكرانية في اجتماعهما في طهران غدا الثلاثاء.

ومن المرتقب أن توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا في وقت لاحق من الأسبوع يهدف لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، الذي توقف تماما بسبب قرار روسيا في فبراير شباط الماضي إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وسينضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بوتين وأردوغان غدا لمناقشة الأزمة في سوريا، حيث تشارك دولهم بعمليات عسكرية.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، اليوم الاثنين “ستتم مناقشة قضية شحن الحبوب الأوكرانية مع أردوغان… مستعدون لمواصلة العمل على هذا المسار”.

وأغلقت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، التي كانت حتى الآن المسار الرئيسي لصادراتها الزراعية، منذ أن بدأت روسيا ما تسميها “عملية عسكرية خاصة” في البلاد.

وتعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح للأسواق العالمية. كما تعتبر روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة، بينما تمثل أوكرانيا منتجا ومصدرا مهما لزيت الذرة وزيت دوار الشمس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طيران الإمارات
طيران الإمارات: السفر الجوي يجب أن يصمد في وجه الاضطرابات
الشرطة السودانية
ارتفاع قتلى اشتباكات السودان وامتداد التوترات إلى ولايات أخرى
فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين: لا يمكن عزل روسيا عن باقي العالم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
نوري المالكي
تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف