الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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بوتين: واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على العالم

منذ 3 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،الثلاثاء، إن واشنطن تدخلت في شؤون بلاده الداخلية وتسعى لفرض هيمنتها على العالم.

وأشار، خلال “المنتدى العسكري التقني” في موسكو، أن واشنطن تثير الأزمات كما تفعل حاليا في تايوان، مشدداً على أن الغرب يحاول نشر الفقر وتصدير الأزمات للدول الأخرى.

الرئيس الروسي نوه إلى أن مفاهيم العولمة وأحادية القطب باءت بالفشل، والنظام العالمي أحادي القطب أصبح في طي النسيان، مشدداً على أن “عالم متعدد الأقطاب يفتح المجال للتصدي لكل التحديات والنزاعات والإرهاب”.

وأضاف بوتين أن روسيا والصين لن تسمحان بانتهاك سيادتهما وتكافحان الهيمنة الغربية. كما قال إن الغرب يسعى إلى إقامة حلف مشابه للناتو في منطقة المحيط الهادي.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العالم يمر بلحظات أسوأ من فترة الحرب الباردة. وأشار إلى أن حلف الناتو توسع إلى حدود روسيا قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفاً أن الغرب يزود أوكرانيا بالأسلحة وخصص أموالا ضخمة لإطالة الحرب.

وشدد شويغو على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها، مضيفاً بالقول: قواتنا تدمر راجمات الصواريخ الغربية في أوكرانيا.

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