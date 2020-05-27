بوتين وبن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن إنتاج النفط

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اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء محادثة هاتفية، على تعزيز “التعاون الوثيق” بشأن قيود إنتاج النفط، وذلك قبل أسبوعين فقط من مؤتمر نفطي.

وأضاف الكرملين أن الطرفين أشارا أيضاً إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نيسان في إطار مجموعة “أوبك+” لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين، في بيان، “تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة”.