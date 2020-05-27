بوتين وبن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن إنتاج النفط

بوتين وبن سلمان
بوتين وبن سلمان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء محادثة هاتفية، على تعزيز “التعاون الوثيق” بشأن قيود إنتاج النفط، وذلك قبل أسبوعين فقط من مؤتمر نفطي.

وأضاف الكرملين أن الطرفين أشارا أيضاً إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نيسان في إطار مجموعة “أوبك+” لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين، في بيان، “تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

فرنسا تسجل أقل من 100 إصابة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب مناطق في شرقي العاصمة طهران

إعصار يستعد لضرب أكبر دولة منكوبة بفيروس كورونا.. فكيف سيُطبق التباعد الاجتماعي أثناء…

استطلاع: 20% من الأمريكيين يرفضون تطعيمهم ضد كورونا