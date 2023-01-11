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بوتين ورئيسي يبحثان مشاريع الطاقة والنقل

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، مشاريع الطاقة والنقل.

وتحركت موسكو وطهران لتوطيد العلاقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي الذي دفع الغرب لفرض عقوبات على موسكو. والبلدان من أكبر مصدري النفط في العالم.

وقال الكرملين في بيان عما تناولته المكالمة “تحدث الرئيسان بشأن دعم التنفيذ المستمر للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية”.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين عبرا عن رغبتهما في “تطبيع” الوضع في سوريا و”استعادة” وحدة أراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

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