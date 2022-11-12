بوتين ورئيسي يشددان على تعميق التعاون السياسي والاقتصادي

قال الكرملين في بيان (السبت 12-11-2022) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الهاتف، وأكدا على تعميق التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي.

ولم يشر البيان إلى توقيت الاتصال، ولم يشر كذلك إلى إمدادات الأسلحة الإيرانية لموسكو. وكثفت روسيا جهودها لإقامة علاقات مع إيران ودول أخرى غير غربية منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال الكرملين “تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة في الأجندة الثنائية، مع التركيز على زيادة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية”.

والتقى مسؤول أمني روسي كبير بعدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران يوم الأربعاء الماضي، وتعهد البلدان بتعزيز العلاقات.

جاءت الزيارة في أعقاب اتهامات من كييف والغرب لروسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وتقول إيران إنها أرسلت إلى روسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل بداية الحرب. وفي الشهر الماضي، قال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان جميعهم إيرانيون لرويترز إن بلادهم وعدت بإمداد روسيا بصواريخ أرض-أرض.