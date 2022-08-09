الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين ورئيس إسرائيل يبحثان وضع الوكالة اليهودية في روسيا

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتزوج وضع الوكالة اليهودية في روسيا في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.

تحركت روسيا لحل الذراع الروسية للوكالة التي تشجع الهجرة إلى إسرائيل.

اعتبر إسرائيليون هذا بمثابة انتقام من انتقاد إسرائيل للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطلبت وزارة العدل الروسية، تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية “سوخنوت” المعنية بقضايا الهجرة إلى إسرائيل

وتأسست الوكالة اليهودية عام 1929، وأدرجت ضمن أهدافها الهجرة (العودة إلى إسرائيل)، ومساعدة اليهود الذين يعيشون في “الشتات “على البقاء يهودا، للحفاظ على علاقتهم بالدولة اليهودية وتعزيزها.

الفرع الروسي

وبدأت “سوخنوت” نشاطها في أراضي الاتحاد السوفياتي عام 1989، وذلك قبل عامين من الافتتاح الرسمي للسفارة الإسرائيلية في موسكو، وهي مسؤولة عن عدد من البرامج التعليمية، بما في ذلك تنظيم معسكرات الأطفال و”مدارس الأحد”، فضلا عن الإشراف على برامج “إعادة” الشباب إلى إسرائيل.

وعلى مستوى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق؛ لديها مكاتب تمثيلية في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وأوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا.

وتقول عدة مصادر بالأوساط اليهودية في روسيا إن دور “سوخنوت” في إعادة اليهود إلى إسرائيل من روسيا أصبح ضئيلا الآن، وإن العمل الرئيسي يمر عبر القنصلية الإسرائيلية في موسكو.

ويمكن للوكالة تقديم المشورة بشأن قضايا الهجرة، لكن المساعدة تنحصر أساسا في تنظيم رحلات جوية مجانية إلى إسرائيل “للعائدين”.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف روسي على أوكرانيا (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا‭ ‬تعلن تدمير مستودعا لصواريخ هيمارس الأمريكية في أوكرانيا
    الجهاد الإسلامي
    بعيدا عن غزة.. الجهاد الإسلامي تشمر عن ساعديها أمام إسرائيل في الضفة
    أوروبا تحاول الاستقلال عن الغاز الروسي
    زيادة تدفقات الغاز المتجه شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان