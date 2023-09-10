بوتين ورئيس مالي يبحثان عددا من القضايا المشتركة

قال الكرملين في بيان إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المؤقت لمالي أسيمي جويتا وناقشا عددا من الموضوعات من بينها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة في النيجر المجاورة.

وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على أن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر التي شهدت انقلابا أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو تموز.

وسبق أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة.

ويحذر المجلس العسكري الحاكم في مالي من التدخل الخارجي في النيجر، كما شهدت علاقات البلاد مع روسيا تطورا في السنوات الأخيرة مع انتشار قوة تابعة لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في البلاد

وشهدت علاقات مالي وروسيا تطورا في السنوات الأخيرة مع انتشار قوة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في البلاد.

ومنذ عام 2012، تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية بدأت بتمرد مسلح قادته حركات انفصالية شمالي البلاد، وفي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021 شهدت انقلابين عسكريين.

وقادت الحرب في مالي، التي بدأت عام 2013، إلى تدخل فرنسي شمل نشر قوات فرنسية وتوقيع اتفاقيتين دفاعيتين مع حكومة مالي.

وأثار هذا التدخل الفرنسي احتجاجات في مالي، وأتاح فرصة لروسيا لتقديم نفسها بصفتها “قوة بديلة”، وفق محللين.