بوتين وشي.. محادثات حصاد نهاية العام

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ عبر رابط فيديو غدا الجمعة.

قضايا ثنائية وإقليمية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، إن الزعيمين سيناقشان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

ذلك اللقاء الهاتفي المرتقب كان متحدث الكرملين أشار إليه قبل أيام، مؤكدا أن الرئيسين سيجريان محادثات قبل نهاية عام 2022، مضيفًا: “يمكنني أن أؤكد أنه يتم إعداد اتصال وسنخبركم في الوقت المناسب بموعد وكيفية حدوثه”.

ولم يرد بيسكوف -حينها- على سؤال عما إذا كان الكرملين قد تلقى تعليقات على الرسالة من الرئيس الروسي بأن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف سلمها إلى شي جين بينغ عندما سافر إلى بكين.

وكان بوتين وشي أعلنا عن شراكة “بلا حدود” بين البلدين، عندما زار الزعيم الروسي بكين في فبراير/شباط الماضي، قبل ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية في أوكرانيا.

ومع إدانة الدول الغربية للحرب الروسية في أوكرانيا وفرضها عقوبات على الاقتصاد الروسي، اكتسبت الشراكة مع الصين أهمية أكبر بالنسبة لبوتين على الرغم من أنه أقر في سبتمبر/ أيلول بوجود “أسئلة ومخاوف” لدى الصين إزاء الوضع في أوكرانيا.

ويوم أمس الأحد، قدمت الصين أحدث مؤشرات على تضامنها السياسي الوثيق مع روسيا، في وقت شككت فيه تقارير غربية في متانة العلاقات.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بلاده ستعمل على تعميق العلاقات مع روسيا في العام المقبل، مؤكدا أن بكين ستعمل على “تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون متبادل المنفعة” مع موسكو.