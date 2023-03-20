بوتين وشي يختتمان محادثات اليوم ويستأنفانها غدا الثلاثاء

ذكرت وكالات أنباء روسية أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اختتمت الاثنين بعد أن استمرت نحو أربع ساعات ونصف وستستأنف بشكل كامل غدا الثلاثاء.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن “الزعيم الصيني غادر الكرملين” ووصفت اجتماعهما بأنه كان غير رسمي.

وذكرت الوكالة أن بوتين رافق شي إلى الشارع لتوديعه، مضيفة أنهما تجاذبا أطراف الحديث لفترة وجيزة في سيارة شي ثم تصافحا.

وقالت تاس “يوم الثلاثاء، سيجتمع الزعيمان مرة أخرى”.

وقال بوتين لشي في اجتماع بثه التلفزيون في وقت سابق إنه نظر في مقترحات الصين بشأن كيفية حل الصراع في أوكرانيا، مضيفا أنه ستتاح لهما الفرصة لمناقشة أفكار بكين.