الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
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بوتين: وضع أسواق الغذاء العالمية سيظل "متوترا"

منذ 9 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل “متوترا” في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التلفزيون مع مجموعة من المسؤولين أن روسيا “سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية”.

وأدى نشر روسيا لقواتها المسلحة في أوكرانيا إلى اضطرابات في سوق الحبوب العالمية في ظل تعطل الصادرات الزراعية من أوكرانيا بسبب الحصار الروسي على أوديسا، وهي الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.

ومنذ ان توقف تصدير إنتاج أوكرانيا للحبوب بسبب هجوم موسكو العسكري، أرتفعت الأسعار بحيث أثرت بشكل خاص على الدول الفقيرة.

وقد أعلن مسؤول غربي أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خاطب نظيره الروسي في محادثات مغلقة لمجموعة العشرين في بالي، مطالبا موسكو بالسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.

وقال بلينكن لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعدما رفض الاجتماع به على انفراد “إلى زملائنا الروس، أوكرانيا ليست بلدكم وحبوبها ليست حبوبكم.. لماذا تغلقون المرافئ؟ يجب أن تسمحوا بخروج الحبوب”، حسب الدبلوماسي الغربي الذي كان حاضرا.

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