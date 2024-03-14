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بوتين: وضع وحدة تعمل بالطاقة النووية في الفضاء أولوية

منذ 30 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنشاء محطة للطاقة النووية في الفضاء بأنه أولوية، وأصدر تعليماته للحكومة بالتعامل مع القضايا المتعلقة به وتوفير التمويل له.

وقال بوتين مخاطبا نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف: “محطة الطاقة النووية التي ذكرتها. العمل في الفضاء يحتاج إلى تمويل في الوقت المحدد”،

ودعا بوتين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف إلى تحديد الأولويات، مؤكدا أن هناك قضايا تتطلب اهتماما إضافيا.

وأضاف: “لأن هذا الموضوع مهم. يبدو أننا جميعا معتادون على أن لدينا هنا مثل هذه الكفاءات التي لا تمتلكها الدول الأخرى، ولكننا بحاجة إلى أن نوليها اهتماما خاصا بحيث: أولا: تتطور وثانيا: يمكن استخدامها في المستقبل لحل تلك المشكلات التي يمكن ويجب حلها باستخدام هذه التقنيات”.

كما أكد الرئيس الروسي أن 99 بالمئة من قطاع الطاقة النووية الروسي يستخدم التقنيات المحلية. وقال خلال مراسم صب الخرسانة الأولى في قاعدة الجزيرة النووية لوحدة الطاقة السابعة بمحطة لينينغراد للطاقة النووية: “تم الإعلان (في الرسالة الموجهة إلى الجمعية الفدرالية) عن إطلاق مشاريع وطنية للسيادة التكنولوجية، بما في ذلك في مجال جميع أنواع النقل، وكذلك التقنيات النووية والطاقة. وبالمناسبة، نحن نستخدم هنا 99 بالمائة من تقنياتنا المحلية”.

    المصدر :
  • رويترز

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