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بوتين وفرنانديز يستعدان لإطلاق لقاح "سبوتنيك في" في الأرجنتين

4 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2021 9:04 صباحًا
لقاح سبوتنيك في الروسي

لقاح سبوتنيك في الروسي

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وأشار موقع Infobae الإعلامي الأرجنتيني إلى أن رئيسي روسيا والأرجنتين سيعقدان مباحثات الجمعة 4 يونيو عبر الفيديو، من المتوقع خلالها الإعلان عن إطلاق إنتاج اللقاح محليا.

وكانت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيسكوتي قد أعلنت أن الوزارة تأكدت من نوعية الدفعة التجريبية من اللقاح الروسي المنتجة على أراضي الأرجنتين، ما سيسمح بإطلاق الإنتاج على نطاق صناعي.

ومن المقرر أن ينطلق الإنتاج في مصنع تابع لمختبر Richmond الأرجنتيني في مدينة بيلار.

يذكر أن الأرجنتين وافقت على استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في أواخر ديسمبر الماضي.

وفي أبريل الماضي تم إنتاج أول دفعة من اللقاح الروسي في الأرجنتين، بحسب وكالة “نوفوستي”.

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