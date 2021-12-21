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بوتين وماكرون يناقشان تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا

21 - ديسمبر - 2021
ماكرون وبوتين

ماكرون وبوتين

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ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا، وفق ما أعلن الكرملين في بيان له.

وأشار الكرملين في البيان، إلى أن “الرئيسين بوتين وماكرون ناقشا أيضا، مسودات الوثائق الروسية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا”.

وأضاف: “أطلع بوتين ماكرون على عمل الدبلوماسيين الروس في توفير ضمانات أمنية لموسكو من الولايات المتحدة والناتو”.

وتابع: “أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في قره باغ، كما تطرقا إلى الوضع في مالي بمبادرة من الرئيس الفرنسي”.

وأوضح: “أخبر بوتين ماكرون عن إمكانية عقد قمة جديدة بصيغة نورماندي تعتمد على خطوات كييف لتطبيق (اتفاقية مينسك -2)”.

وفي السياق لفت بوتين الانتباه إلى القيود التي ما زالت تخضع لها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية في فرنسا، معربا عن أمله في أن “تحصل القناة على ذات فرص العمل دون أي تمييز التي يتم توفيرها لوسائل الإعلام الفرنسية في روسيا”.

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