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بوتين يأمر الحكومة بضمان استقرار أسعار الوقود بالتجزئة

منذ 40 دقيقة
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية اليوم الأربعاء بالتأكد من استقرار أسعار بيع الوقود بالتجزئة، في مسعاه لفرض تدابير إضافية لإحداث توازن بالسوق عقب فرض حظر على تصدير البنزين والديزل.

وقال بوتين أيضا للحكومة إنها بحاجة إلى التحرك سريعا وإن مراجعة ضرائب قطاع النفط أحد الخيارات المطروحة.

وفرضت الحكومة يوم الخميس الماضي حظرا مؤقتا على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة من أربع دول سابقة بالاتحاد السوفيتي، وذلك من أجل كبح تزايد أسعار الوقود المحلية.

وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بعد إعلان تخفيف القيود في مطلع الأسبوع على الرغم من تراجعها في بادئ الأمر في بورصة السلع المحلية.

وقال بوتين “اتُخذت الإجراءات، لكن الأسعار ترتفع… يحتاج المستهلك إلى نتيجة”. وأضاف “أطلب منكم التعامل مع الأحداث بشكل أسرع”.

    المصدر :
  • رويترز

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