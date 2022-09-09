بوتين يبحث اتفاق الحبوب مع أردوغان الأسبوع المقبل في أوزبكستان

قال الكرملين الجمعة إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان تنفيذ اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية عندما يلتقيان في أوزبكستان الأسبوع المقبل.

وانتقد الرئيسان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال بوتين الأربعاء إن شروط الاتفاق “خدعت” روسيا والعالم النامي وإنه سيسعى إلى تعديل الاتفاق قبل تمديده في نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت قناة خبر ترك قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيطلب من روسيا شحن البضائع عبر ممر البحر الأسود الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة عن أردوغان القول للصحفيين على متن طائرته عائدا من زيارة لمنطقة البلقان إن تصدير الحبوب الروسية وغيرها من السلع سيساعد الدول الفقيرة التي تعاني من أوضاع صعبة.