بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا اتفاق الحبوب

قال الكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا ناقش خلاله الزعيمان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي ينتهي سريانه يوم الاثنين، وقمة ستستضيفها جنوب أفريقيا الشهر المقبل.

ويُحتمل أن يحضر بوتين قمة دول مجموعة (بريكس) في أغسطس آب، وهو ما يمثل أمرا حساسا لكلا البلدين بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في مارس آذار بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وتعني مذكرة الاعتقال أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها جنوب أفريقيا، ملزمة بالقبض على بوتين إذا وطأت قدمه أراضيها. ووصفت روسيا المذكرة في ذلك الوقت بأنها “شائنة” وباطلة من الناحية القانونية لأن روسيا ليست عضوا في المحكمة.

ولم يعلن الكرملين ​​بعد ما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة. وقال في بيان اليوم السبت إن رامابوسا أطلع بوتين على الاستعدادات التي أجرتها بلاده لاستضافة القمة، دون أن يذكر تفاصيل المكالمة الهاتفية.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب الذي ينتهي سريانه يوم الاثنين ما لم توافق روسيا على تمديده، ذكر الكرملين أن بوتين أكد لرامابوسا أن الالتزامات بإزالة العراقيل أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد.

وقالت روسيا مرارا إنها لن توافق على تجديد الاتفاق لهذا السبب. وأُبرم الاتفاق قبل عام لتمكين أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود رغم الحرب الجارية مع روسيا.

وقال بوتين في تصريحات للصحفيين يوم الخميس إنه بدلا من تجديد الاتفاق الأسبوع الجاري، فإن موسكو قد تنسحب وتنتظر تلبية مطالبها قبل الانضمام إليه مرة أخرى.

وهددت روسيا من قبل بالانسحاب من الاتفاق، لكنها كانت توافق على تجديده في اللحظة الأخيرة.

وقال الكرملين إن بوتين ورامابوسا سيجريان أيضا محادثات ثنائية على هامش قمة روسية أفريقية مقررة في مدينة سان بطرسبرج في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف أن القمة ستواصل مناقشة مبادرة السلام الأفريقية بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي المبادرة التي قدمها رامابوسا وآخرون إلى بوتين الشهر الماضي لكن لم تظهر بعد أي بوادر على اكتسابها زخما.