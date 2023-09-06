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بوتين يبحث مع ولي عهد السعودية الاستقرار في أسواق الطاقة

منذ 41 دقيقة
لقاء سابق بين ولي عهد السعودية وبوتين

لقاء سابق بين ولي عهد السعودية وبوتين

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قال الكرملين، الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

أعلنت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع.

وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

وقال الكرملين إن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في أوبك+.

وقال الكرملين في بيان عن المكالمة “تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات… تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وقت لاحق أنه تم أيضا “بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخرا وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول بريكس”.

وأضافت أن الرئيس الروسي وولي عهد السعودية أكدا “على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية”.

    المصدر :
  • رويترز

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