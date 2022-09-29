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بوتين يتحدث عن أخطاء ارتكبت خلال التعبئة العسكرية الجزئية!

منذ 16 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أفادت وكالة الإعلام الروسية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين قال خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي (الخميس 29-9-2022) إنه ينبغي تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت خلال التعبئة العسكرية الجزئية التي تهدف لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أيضا إنه يجب استدعاء من لديه خبرة عسكرية وسبق له التدرب على المهام المطلوبة أولا.

وكان مسؤولون ومواطنون قد عبروا عن استياء واسع النطاق إزاء الطريقة التي تجري بها عملية التعبئة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، بما شمل شكاوى متعلقة بإرسال ضباط التجنيد أوراق استدعاء إلى رجال غير مؤهلين لأداء الخدمة العسكرية. وفر آلاف الرجال من روسيا بالفعل لتجنب التجنيد.

    المصدر :
  • رويترز

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