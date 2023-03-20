بوتين "يتحدى الجميع" ويستعرض قوته في ماريوبول

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الأحد، لمدينة ماريوبول الأوكرانية، تعد “تحديًا واضحًا” لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الروسي بشأن جرائم حرب مزعومة.

وذكرت الصحيفة أن زيارة بوتين لماريوبول، التي سيطرت عليها موسكو في مايو من العام الماضي بعد قتال وحشي حول المدينة، تظهر مدى قوة الزعيم الروسي في وقت الحرب، مشيرة إلى أنها تأتي قبل زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى روسيا اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن زيارة ماريوبول كانت أول زيارة معروفة لبوتين إلى الأراضي الأوكرانية “المحتلة” منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي. وقالت إنه في تسليط الضوء على المخاوف الأمنية، أعلن الكرملين عن الزيارة صباح أمس فقط بعد مغادرة بوتين، بينما اتهمت أوكرانيا الزعيم الروسي بالزيارة ليلاً “مثل اللص”.

وتقع المدينة المطلة على بحر آزوف على بعد 96 كيلومترًا جنوب خطوط القتال في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، والتي تعد بدورها واحدة من أربع مقاطعات أوكرانية، إلى جانب لوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، كانت روسيا أعلنت عن ضمها في سبتمبر الماضي.

وأوضحت “البوست” أن زيارة بوتين كانت جزءًا من جولة استمرت يومين في أوكرانيا، وذلك بعدما زار، السبت، شبه جزيرة القرم، للاحتفال بالذكرى التاسعة على ضمها لموسكو.

وقال الكرملين أيضًا إن بوتين زار مدينة روستوف نا دونو الروسية للاجتماع مع كبار القادة العسكريين في مقر وزارة الدفاع الإقليمية.

ورأت الصحيفة الأمريكية، في تحليل إخباري لها، أن رحلة بوتين جاءت تأكيدًا على عزم الرئيس الروسي على المضي قدمًا في الحرب لإظهار مكاسب ملموسة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بموسكو، والعزلة الاقتصادية، ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الصحيفة إنه لتعزيز سيطرة روسيا على الأراضي المحتلة، دفعت موسكو لجذب السكان إلى فلكها القانوني من خلال إصدار جوازات سفر روسية وتسهيل الاشتراك للحصول على مزايا حكومية متواضعة.

وذكرت أن ماريوبول أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية خلال أسابيع من الهجمات الروسية التي لا هوادة فيها، مشيرة إلى أنها أيضًا واحدة من المراكز الإقليمية القليلة المحتلة التي لا تزال موسكو تسيطر عليها بشدة، بعد أن أجبرت قواتها على الانسحاب من معظم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية ومن مدينة خيرسون في الخريف.

واختتمت “البوست” تحليلها بالقول: “من المقرر اليوم أن يوفر وصول شي أقوى استعراض لبكين منذ بدء الحرب، إذ تسعى الصين إلى تصوير نفسها على أنها وسيط محتمل. أما بالنسبة لبوتين، فقد تعزز زيارة شي نقطة الحديث الأساسية للكرملين بأن الدعم النشط لأوكرانيا يقتصر على العواصم الغربية، بينما تعمل روسيا بنشاط على إقامة تحالفات في أماكن أخرى”.