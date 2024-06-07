بوتين يتحدّث عن تفوق روسيا في إنتاج الذخيرة وتقنيات الطيران

زادت روسيا إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين ضعفا وتقدمت عدة مرات على العدو في تكنولوجيا الطيران، بهذه العبارات كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تفوق الروس على الغرب. وذلك في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وأكد بوتين أن “القوات المسلحة لا تكتسب الخبرة فحسب، بل تزيد من فعاليتها. مجمعنا الصناعي العسكري يثبت عمله الفعال”.

وأضاف الرئيس الروسي: “لقد قلت مرات عديدة ويمكنني أن أكرر ذلك، قمنا بزيادة إنتاج الذخيرة بأكثر من عشرين مرة، وتجاوزنا قدرات العدو في تكنولوجيا الطيران بعدة مراحل، وتجاوزناهم بشكل كبير في المركبات المدرعة، و ولهذا السبب لا نحتاج حتى إلى التفكير في هذا الموضوع (تبادل الضربات النووية)”.

كما ذكّر الدول الأوروبية بعجزها عن الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات النووية، على عكس روسيا والولايات المتحدة اللتان طورتا أنظمة إنذار للهجمات الصاروخية.

وشددر الرئيس الروسي على أن البلاد لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية ولم تحصل مثل هذه الحالة.

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وتجري فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، بتنظيم مؤسسة “روس كونغرس”.