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بوتين يتعهد بتعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات الروسية

20 - مايو - 2022
آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 7:28 مساءً
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رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن عدد الهجمات الإلكترونية التي تشنها “كيانات حكومية” على روسيا زاد عدة مرات وأن من الضروري أن تعزز روسيا دفاعاتها الإلكترونية من خلال تقليص الاعتماد على البرامج والمعدات الإلكترونية الأجنبية.

وقال بوتين “تجري محاولات تستهدف تعطيل موارد الإنترنت الخاصة ببنية المعلومات التحتية الروسية الحساسة”. وأضاف أن المؤسسات الإعلامية والمالية مستهدفة.

وفي اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، قال بوتين إن روسيا تحتاج إلى تحسين أمن المعلومات في القطاعات الرئيسية والتحول لاستعمال التكنولوجيا والأجهزة المحلية.

ومنذ وقت طويل سعت موسكو إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية، بل إنها فصلت نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية خلال اختبارات في الصيف الماضي.

ومع ذلك فإن سيل العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد روسيا ردا على حملتها العسكرية في أوكرانيا زاد الضغوط من أجل جعل نظم تكنولوجيا المعلومات الروسية أكثر كفاءة.

    المصدر :
  • رويترز

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