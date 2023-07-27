بوتين يتعهد بتقديم الحبوب "مجاناً" لـ6 دول إفريقية

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة أفارقة (الخميس 27-7-2023) أنه سيقدم لهم عشرات آلاف الأطنان من الحبوب في غضون شهور رغم العقوبات الغربية التي قال إنها جعلت من الصعب على موسكو تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي أثناء القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرج، قال بوتين إن روسيا تتوقع حصادا قياسيا للحبوب هذا العام وإنها على أهبة الاستعداد لتحل صادراتها محل صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا على الصعيدين التجاري والخاص بالمساعدات وكذلك الوفاء بما وصفه بأنه دور موسكو المحوري في الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف “سنكون جاهزين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب المجانية لكل دولة في الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة”، ورد المشاركون في القمة بالتصفيق.

وتابع بوتين قائلا “سنوصل كذلك هذه المنتجات مجانا للمستهلكين”.

وردا على الانتقادات الغربية لقرار روسيا الانسحاب من اتفاق حبوب البحر الأسود الأسبوع الماضي، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان، أكد بوتين أن موسكو انسحبت من الاتفاق لأنه لم يتم الوفاء بأي من الوعود بشأن تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال بعض السياسيين الغربيين إن خروج روسيا من الاتفاق غير مسؤول وسيتسبب في معاناة الملايين في الدول الفقيرة.

غير أن بوتين أبلغ القمة أن أكثر من 70 بالمئة من الحبوب الأوكرانية التي صُدرت بموجب الاتفاق الذي انقضى الآن ذهبت لدول ذات دخل مرتفع أو أعلى من المتوسط، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وأن دولا فقيرة مثل السودان تلقت أقل من ثلاثة بالمئة من الشحنات.

من جانبه دعا رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني اليوم الخميس إلى “التعايش السلمي” بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في خطاب ألقاه في قمة روسية أفريقية، قائلا إن هذا من شأنه أن ينقذ حياة الذين يعتمدون على الإمدادات الغذائية الواردة من البلدين.

كان عثماني، وهو رئيس جزر القمر، يتحدث في جلسة عامة بالقمة حيث شارك المنصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما قال عثماني إن الاتحاد الأفريقي يدين “بشكل حاسم” الانقلاب في النيجر، ودعا إلى الإفراج عن الرئيس محمد بازوم.