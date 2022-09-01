بوتين يتغيب عن جنازة غورباتشوف

يتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، مع رفض منح الرجل الذي فشل في منع انهيار الإمبراطورية السوفيتية مراسم التكريم الرسمية الكاملة التي حصل عليها بوريس يلتسن.

وسيدفن جورباتشوف السبت بعد مراسم عامة في قاعة الأعمدة بموسكو.

يحظى جورباتشوف بمكانة خاصة لدى الغرب لأنه مكن أوروبا الشرقية من الإفلات من السيطرة الشيوعية السوفيتية، ولكنه غير محبوب محليا بسبب الفوضى التي نتجت عن إصلاحاته المعروفة بسياسة البريسترويكا.

استضافت القاعة الكبرى، التي يطل عليها الكرملين، جنازات زعماء الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين وجوزيف ستالين وليونيد بريجنيف، وسوف يقام استعراض لحرس الشرف في وداعه، لكن جنازته لن تكون رسمية.

وبث التلفزيون الرسمي الخميس مقطعا لبوتين وهو يضع الزهور الحمراء بجوار نعش جورباتشوف، الذي ترك مفتوحا حسب التقاليد المتبعة في روسيا، في المستشفى المركزي بموسكو الذي توفي به يوم الثلاثاء عن عمر 91 عاما.