الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يتغيب عن جنازة غورباتشوف

منذ 13 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

يتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، مع رفض منح الرجل الذي فشل في منع انهيار الإمبراطورية السوفيتية مراسم التكريم الرسمية الكاملة التي حصل عليها بوريس يلتسن.

وسيدفن جورباتشوف السبت بعد مراسم عامة في قاعة الأعمدة بموسكو.

يحظى جورباتشوف بمكانة خاصة لدى الغرب لأنه مكن أوروبا الشرقية من الإفلات من السيطرة الشيوعية السوفيتية، ولكنه غير محبوب محليا بسبب الفوضى التي نتجت عن إصلاحاته المعروفة بسياسة البريسترويكا.

استضافت القاعة الكبرى، التي يطل عليها الكرملين، جنازات زعماء الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين وجوزيف ستالين وليونيد بريجنيف، وسوف يقام استعراض لحرس الشرف في وداعه، لكن جنازته لن تكون رسمية.

وبث التلفزيون الرسمي الخميس مقطعا لبوتين وهو يضع الزهور الحمراء بجوار نعش جورباتشوف، الذي ترك مفتوحا حسب التقاليد المتبعة في روسيا، في المستشفى المركزي بموسكو الذي توفي به يوم الثلاثاء عن عمر 91 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيمانويل ماكرون
ماكرون يأمل في التوصل لاتفاق نووي في الأيام المقبلة
الدولار
ارتفاع الدولار مقابل اليورو والإسترليني
علما الهند وروسيا
الجيش الهندي يصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
الفنان فارس كرم
رح خلّيك عبرة.. ميريام فارس تتوعد فارس كرم بعدما وصفها بكلمات "لا أخلاقية"!