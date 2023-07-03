بوتين يتلقى دعوة لزيارة كوبا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير موسكو لدى كوبا قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة الجزيرة الخاضعة للحكم الشيوعي، لكن من السابق لأوانه الحديث عن استعدادات الزيارة.

وقال السفير فيكتور كورونيلي لوكالة الإعلام الروسية إن بوتين “تلقى دعوة لكنني لا أعرف كيف ستسير خططه… زار رئيس كوبا موسكو في وقت ليس ببعيد، في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، لذلك لم يمر وقت كبير”.

وعززت كوبا وروسيا، وهما حليفتان سياسيتان منذ وقت طويل وتخضعان لعقوبات أمريكية، العلاقات الاقتصادية من خلال تسهيل التجارة والاستثمار للتحايل على تلك القيود.

وقال كورونيلي إن كوبا استقبلت 66 ألف سائح من روسيا حتى الآن هذا العام، مضيفا أن استئناف الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) للرحلات المنتظمة إلى كوبا سيعني على الأرجح زيارة مئة ألف سائح روسي للجزيرة في عام 2023.

وعندما التقى الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بنظيره الروسي بوتين في عام 2022، نقل إليه تحية شخصية من الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو وأدان العقوبات الغربية على روسيا.

وقال كانيل لبوتين، بحسب نص من الكرملين “أود أن أقول مجددا إن بإمكان روسيا الاعتماد دائما على كوبا، مع خالص تمنياتنا”.

وأضاف “سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استمرار نمو علاقاتنا وتعزيزها”.