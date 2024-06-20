بوتين يتهم حلف الناتو بخلق تهديد أمني لروسيا في آسيا

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم اليوم الخميس حلف شمال الأطلسي بخلق تهديد أمني لموسكو في آسيا.

وجاء اتهام بوتين خلال حديثه مع صحفيين في فيتنام في ختام جولة في آسيا استمرت يومين. وكان بوتين قد أجرى محادثات في كوريا الشمالية قبل زيارة فيتنام.

وتُعد زيارة بوتين إلى دولتين آسيويتين إظهارا لتحديه الغرب، وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استضافة فيتنام لبوتين. ورفعت الولايات المتحدة مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع هانوي العام الماضي، وهي أكبر سوق تصدير إلى فيتنام.

وينظر الغرب إلى بوتين على أنه منبوذ وينادي بضرورة عدم منحه منبرا للدفاع عن حرب روسيا في أوكرانيا.

ووقعت روسيا وفيتنام اتفاقات في مجالات منها الطاقة، مما يبرز تحول روسيا إلى آسيا بعدما فرض الغرب عقوبات عليها بسبب الصراع في أوكرانيا.