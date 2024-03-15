بوتين يتوعد أوكرانيا: لن تمر الضربات دون عقاب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن سلسلة أخيرة من الهجمات الأوكرانية تشكل محاولة لـ”زعزعة” عمليات الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية الروسية الجارية حاليا.

وتوعد الرئيس الروسي كييف بأن يرد جيشه على سلسلة من الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، فيما يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.

وقال بوتين، في تعليقات نقلها التلفزيون خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: “ضربات العدو هذه لن تمر من دون عقاب. أنا على ثقة بأن شعبنا، الشعب الروسي، سيرد على ذلك بوحدة أكبر”.

وأكد أن “هذه محاولة تدخل في الانتخابات الرئاسية”، بعدما أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية صدت الجيش الأوكراني من منطقتين حدوديتين، وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ أطلقتها قوات كييف.

وأوضح الرئيس الروسي أن مجموعات هجومية أوكرانية حاولت السيطرة على أراض روسية ثلاث مرات على الأقل في منطقة بيلغورود الحدودية وكذلك في منطقة كورسك المجاورة.