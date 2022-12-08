بوتين يتوعّد أوكرانيا: سنواصل قصف البنى التحتية للطاقة.. ولكن!؟

فيما تستمر العملية الروسية في أوكرانيا، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنّ الضربات ستتواصل ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة، والتي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.

بوتين قال على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين: “نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ ذلك؟”، معتبرًا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارًا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

“من أعمال الإبادة“

كذلك ألقى بوتين باللوم على كييف في “نسف خطوط كهرباء محطة الطاقة النووية في كورسك”، وهي منطقة روسية على حدود أوكرانيا، و”عدم توفير المياه” لمنطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.

بوتين قال “إن عدم توفير المياه لمدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هو عمل من أعمال الإبادة”، متهمًا الدول الغربية بالتغاضي عن تصرفات المسؤولين الأوكرانيين.

“نحن نرد“

كما أضاف “من جانبنا، بمجرد أن نفعل شيئاً كردّ، ينتشر الضجيج والصخب في جميع أنحاء الكون”، وتابع “لن يعيقنا ذلك عن القيام بمهامنا القتالية”.

يشار إلى أنّه منذ الهجوم على جسر القرم في تشرين الأول/ أكتوبر، كثّفت روسيا إطلاق الصواريخ على البنى التحتية للطاقة المدنية، حارمةً ملايين الأوكرانيين من الكهرباء وحتى من المياه والتدفئة مع حلول فصل الشتاء.

فيما أكدت شركة الكهرباء الأوكرانية “أوكرينيرغو” أنّ شبكة الكهرباء لا تزال تعاني من “عجز كبير”، اليوم الخميس، بعد الضربات الروسية الأخيرة، الإثنين.