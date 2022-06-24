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بوتين يتّهم الغرب بخلق هيستيريا مصطنعة بشأن الحبوب الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن “الزيادة الحادة في التضخم في العالم هي نتيجة لسنوات عدة من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع وليس بسبب العملية الخاصة الروسية”.

وقال بوتين خلال جلسة في إطار قمة “بريكس بلس”: “من أجل الحفاظ على هيمنتها، تسعى بعض الدول باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد، ما هي القواعد، ومن اخترعها غير واضح”.

وأضاف بوتين، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك”، أن “محاولات تقييد تطور الدول غير المستعدة للعيش بهذه القواعد التي اخترعها شخص ما، والاستخدام المتهور لأدوات العقوبات غير المشروعة، بالإضافة إلى عواقب جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى تفاقم الأزمة في الاقتصاد العالمي”.

وأشار إلى أن “الغرب يخلق هيستيريا بشكل مصطنع بشأن الموقف من تسليم الحبوب الأوكرانية، وروسيا لا تمنع تصدير هذه الحبوب، لافتاً الانتباه إلى أن روسيا مستعدة لضمان نقل الحبوب الأوكرانية دون عوائق لكن موقف كييف غير بناء بما فيه الكفاية”.

وتابع أن “الحصاد في روسيا سيكون جيدا وأنها ستكون قادرة على توفير 50 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية”.

كما أكد الرئيس الروسي أن صيغة بريكس بلس مفيدة بسبب تقارب مواقف الدول المشاركة التي تدعو إلى التجارة الحرة والتعددية القطبية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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