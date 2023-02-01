بوتين: يجب أن يوقف الجيش القصف الأوكراني للمناطق الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الجيش الأوكراني لا بد أن يوقف قصف المناطق الروسية ، وهو ما يقول عنه إنه ترك الكثيرين مشردين أو بلا كهرباء.

وكان بوتين يتحدث في اجتماع حكومي عن ترميم المنازل المتهدمة وإصلاح البنية التحتية في مناطق جنوب غرب روسيا المتاخمة لأوكرانيا.

وقال بوتين في تعليقات منشورة على الموقع الإلكتروني للكرملين “بالطبع، المهمة ذات الأولوية هي استبعاد إمكانية القصف. ولكن هذا عمل الإدارة العسكرية”.

ولا تقول أوكرانيا إنها المسؤولة عن الهجمات داخل الأراضي الروسية ولكنها تصفها بأنها تمثل العدالة في مواجهة غزو موسكو الذي دمر كليا مدنا أوكرانية واستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية للطاقة في البلاد، ما ترك الأشخاص بلا كهرباء ومياه في خضم الشتاء.

وذكر بوتين مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا وضمتها في 2014، بوصفها مناطق تضررت فيها المنازل أو تهدمت.

وقال إن الأشخاص يواجهون مشكلات “عصيبة للغاية” وإن ثمة حاجة إلى الإصلاحات والتعويضات.

وأضاف “وجد كثيرون أنفسهم في موقف صعب وخسروا منازلهم وأُجبروا على الانتقال إلى أقاربهم أو إلى أماكن سكن مؤقتة، وواجهوا انقطاع المياه والتدفئة والكهرباء”.

وأشارت تعليقاته إلى خنق موسكو بسبب تكرر الهجمات في جنوب روسيا، وشملت هجمات على مواقع مثل المحطات الفرعية للكهرباء ومخازن الأسلحة والوقود.