السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان

17 - يناير - 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ناقش الطرفان خلالها عدة قضايا.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: “أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان. وخلال ذلك ناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية- الباكستانية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية”.

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش فلاديمير بوتين موضوع مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة روس أتوم الروسية
    بكلفة 20 مليار دولار.. اتفاق بين روس أتوم الروسية وتركيا لبناء محطة طاقة نووية
    علم أمريكا
    تخوفا من هجمات إرهابية.. أمريكا تطالب موظفيها بمغادرة مالي
    مخاوف من استمرار تفشي جدري القردة
    ارتفاع وفيات جدري القردة.. والصحة العالمية تتوقع المزيد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    قتيل
    جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية