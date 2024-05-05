بوتين يحضر قداس عيد القيامة بقيادة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعشرات آخرون في موسكو قداس عيد القيامة، اليوم الأحد 4 أبريل/مايو 2024، الذي أقيم بقيادة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل وهو مؤيد قوي للزعيم الروسي والحرب في أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو للقداس بوتين وهو يقف في الكنيسة الرئيسية بالعاصمة، وهي كاتدرائية المسيح المخلص، إلى جانب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين وكل منهما يحمل شمعة حمراء مضاءة.

وأشار الرئيس الروسي برسم علامة الصليب على صدره عدة مرات خلال القداس الذي بدأ في وقت متأخر من مساء أمس السبت واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. وعندما قال البطريرك كيريل “المسيح قام” رد بوتين مع الآخرين قائلا “لقد قام حقا”، لكنه لم يدل بأي كلمات أو تعليقات أخرى خلال القداس.

وقد دعم البطريرك كيريل بقوة الحرب في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الثالث. وقتل عشرات الآلاف ونزح الملايين من منازلهم منذ أمر بوتين بالغزو في فبراير شباط 2022.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن البطريرك صلى أثناء القداس من أجل حماية “الحدود المقدسة” لروسيا وعبر عن أمله في أن يوقف الله “الصراع الداخلي” بين روسيا وأوكرانيا.