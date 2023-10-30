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بوتين يحمل الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط

منذ 46 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس

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حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث تقصف إسرائيل قطاع غزة في محاولة للقضاء على نشطاء حماس الذين قتلوا حوالي 1400 شخص في إسرائيل السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق ان آخر رحلة جوية مستأجرة لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل ستغادر غدا الثلاثاء 31\10\2023 من تل أبيب.

وبدأت الإدارة الأمريكية في 13 أكتوبر\تشرين الأول استئجار رحلات جوية من تل أبيب إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل وسط الصراع المستمر في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وأضافت في وقت سابق هذا الشهر رحلات إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على العودة لديارهم.

    المصدر :
  • رويترز

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