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بوتين يخطط للبقاء في الرئاسة حتى 2030

منذ 55 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل الإعلان عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة حتى 2030 على الأقل، وفق ما ذكرت صحيفة كوميرسانت ، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئاسة دون أن تسميها أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في مارس آذار خلال مؤتمر سيعقد في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الصحيفة‭ ‬ذائعة الصيت في روسيا إن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر، مضيفة أن القرار النهائي بيدي بوتين نفسه. ولم يعلق الكرملين على تقرير الصحيفة على الفور.

وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقاد روسيا لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين وتخطى حتى على ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاما.

وسيبلغ بوتين 71 عاما في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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