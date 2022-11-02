بوتين يدعو الى تحديث الأسلحة التي يستخدمها الجيش الروسي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إلى تحديث الأسلحة التي يستخدمها الجيش الروسي.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنسيق الحكومي إن “الأسلحة يجب أن يطرأ عليها التحسن باستمرار وأن تظل فعالة، ولتحقيق ذلك، أكرر، أنه من المهم ضمان وجود منافسة قوية بين المصنعين والمطورين”.

هذا وقد قال مسؤول غربي الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات أضعف بسبب ما يعتقد الغرب أنه قرار خاطئ بغزو أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يطرأ أي تغيير على قمة السلطة في روسيا في أي وقت قريب.

وأضاف المسؤول الغربي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “لقد أضعفه هذا الخطأ الكارثي حقا، نحن نرى الجيش الروسي ينهزم في ساحة المعركة على يد أوكرانيا”.

وأردف “يمكن للناس أن يروا أنه ارتكب خطأ كبيرا، هذا يعني أن الناس يتحدثون أكثر عن خليفة له، ويتحدثون أكثر عما سيحدث بعد ذلك، ويتخيلون حياة بعد ذلك لكنني لا أحاول أن أوحي بأن ذلك سيحدث قريبا”.