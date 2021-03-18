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بوتين يدعو لمحادثات منفتحة مع بايدن من خلال الإنترنت

18 - مارس - 2021
بوتين وبايدن

بوتين وبايدن

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه مستعد لإجراء محادثات علنية من خلال الإنترنت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، أو الإثنين.

وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث عبر التلفزيون الرسمي، أنه مستعد لبحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، فضلًا عن القضايا الأخرى مثل الصراعات الإقليمية.

وأشار بوتين إلى أنه سيطلب من وزارة الخارجية الروسية الإعداد للمحادثات.

وجاء ذلك بعد يوم من تصريحات بايدن التي قال فيها إنه يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل، وبعد أن هوت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى مستوى متدنٍ جديدٍ منذ الحرب الباردة.

    المصدر :
  • رويترز

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