بوتين يرحب بزيارة ميركل لروسيا في أي وقت

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل على سنوات من التعاون المثمر ومساهمتها في تطوير العلاقات الروسية الألمانية، بحسب ما أفاد به الكرملين.

وقال الكرملين في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا اليوم الخميس مع أنغيلا ميركل، التي أنهت عملها كمستشارة ألمانية أمس.

وجاء في البيان، “شكر فلاديمير بوتين، أنغيلا ميركل على سنوات عديدة من التعاون المثمر، وشدد على مساهمتها الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية الألمانية”.

وأضاف الكرملين أن ميركل من جهتها أعربت عن امتنانها لبوتين على العمل المشترك وتمنت له التوفيق في إقامة حوار مع رئيس الحكومة الألمانية الجديد أولاف شولتز. ورحب بوتين بزيارة ميركل لروسيا في أي وقت.

يذكر أن آخر مرة التقى فيها بوتين وميركل شخصيا في 20 أغسطس، خلال “زيارة وداع” لموسكو. وكان هذا أول لقاء وجها لوجه بينهما منذ انتشار فيروس كورونا.

ومنذ عام 2005 ، عندما ترأست ميركل الحكومة الألمانية، عقدت مع بوتين حوالي 30 اجتماعا خلال الزيارات المتبادلة أو كجزء من الأحداث الدولية.