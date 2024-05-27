بوتين يزور أوزبكستان في ثالث زيارة خارجية له منذ انتخابه

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بثالث زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه في مارس آذار، إلى أوزبكستان أمس الأحد، واجتمع مع نظيره شوكت ميرضيائيف قبل بدء المحادثات الرسمية.

وقالت وكالات أنباء روسية إن ميرضيائيف كان في استقبال بوتين لدى وصوله إلى طشقند في المساء وتحرك الزعيمان معا في سيارة واحدة.

وأظهرت صور ولقطات مصورة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني ووكالات أنباء روسية بوتين أثناء زيارته لمتنزه أوزبكستان الجديد في طشقند حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لاستقلال أوزبكستان.

ونقلت وكالات الأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للتلفزيون الروسي إن روسيا منفتحة على تعاون أوسع بشأن إمدادات الغاز مع أوزبكستان، قائلا إن “الاحتمالات هنا واسعة للغاية”. وزار بوتين الصين وروسيا البيضاء منذ إعادة انتخابه بفارق كبير.

ولم يسافر الرئيس الروسي إلى الخارج إلا فيما ندر منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مارس آذار الماضي للاشتباه في قيامه بترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وينفي الكرملين هذه الاتهامات.