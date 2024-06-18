بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي في طريقه لكوريا الشمالية

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين توقف في الشرق الأقصى الروسي اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، وهو في طريقه لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونجيانج.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن الزيارة هي الأولى منذ عام 2014 التي يقوم بها بوتين إلى جمهورية ساخا المنتجة للألماس، وهي أكبر منطقة في روسيا من حيث المساحة.

ومن المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من الاجتماعات هناك قبل أن يتوجه إلى كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لعقد محادثات من المرجح أن تشمل توقيع اتفاقية شراكة مع الدولة المنعزلة المسلحة نوويا.