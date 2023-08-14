الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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بوتين يزور تركيا خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
بوتين

بوتين

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كشفت وسائل إعلام تركية، الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة “ميلييت” التركية، نقلًا عن “مصدر مطلع” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق، أكّد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها، الشهر الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بحسب المصدر.

وقال المصدر التركي في تصريح لـ”سبوتنيك”: “السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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