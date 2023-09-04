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بوتين يستقبل أردوغان في سوتشي الروسية

منذ 36 دقيقة
بوتين وأردوغان

بوتين وأردوغان

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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في منتجع سوتشي، قائلا إنهما سيناقشان الوضع في أوكرانيا وإن روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو تموز.

وسيحاول أردوغان إقناع بوتين بالعودة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ساهم في التخفيف من أزمة غذاء عالمية وذلك عندما يلتقي الزعيمان في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود اليوم الاثنين.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وقالت وقتها إن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل وإن الحبوب الأوكرانية لا تذهب بما يكفي للدول الأكثر احتياجا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن المحادثات مع أردوغان، الذي لعب من قبل دورا مهما في إقناع بوتين بالبقاء في الاتفاق، ستعقد في منتصف اليوم بتوقيت موسكو.

وقال عاكف جغطاي قليج كبير مستشاري أردوغان لشؤون السياسة الخارجية والأمن في مقابلة مع محطة إيه.خبر التلفزيونية “نقوم بدور قيادي في ذلك… الوضع الراهن (بشأن اتفاق الحبوب) سيكون محل نقاش في القمة اليوم الاثنين. نحن حذرون لكننا نأمل في تحقيق نجاح”.

    المصدر :
  • رويترز

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