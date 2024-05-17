الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يسلط الضوء على أهمية التجارة مع الصين في شمال شرق البلاد

منذ 38 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارة بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق الصين، وذلك غداة لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والتعهد “بعصر جديد” من الشراكة الاستراتيجية.

ويختتم بوتين زيارته الرسمية التي بدأها أمس للصين بمدينة هاربين بإقليم هيلونغجيانغ الذي تربطه علاقات تجارية وثقافية طويلة الأجل مع روسيا حيث سيقوم بجولة في معرض روسي صيني ومنتدى للتعاون.

وخلال مراسم هيمنت عليها مظاهر الفخامة، وقع بوتين وشي بيانا مشتركا أمس الخميس أشادا فيه “بالعصر الجديد”.

وقال شي لبوتين إن “الوصول بالعلاقات بين الصين وروسيا لما هي عليه اليوم لم يكن أمرا سهلا، وعلى الجانبين الاعتزاز بها ورعايتها”.

وأكد البيان المشترك على الشراكة غير المحدودة التي أعلنها الجانبان في فبراير شباط 2022، قبل أيام من إرسال بوتين عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا المجاورة.

ويرافق بوتين وفد تجاري كبير يضم وزير المالية أنطون سيلوانوف ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بوتين سيتوقف في محطات أخرى في آسيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
غارات مكثفة على غزة وكمائن المقاومة تحصد المزيد من جنود الاحتلال
تشييع شهيد في الضفة الغربية
شهيد وعدة جرحى في طولكرم خلال اقتحامات إسرائيلية لبلدات الضفة الغربية
كاليدونيا الجديدة
فرنسا تعزز قواتها الأمنية في كاليدونيا الجديدة بعد اضطرابات عنيفة

الأكثر قراءة

مجلس النواب
هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
بهاء الحريري
مصادر الشيخ بهاء الحريري تؤكد رفضه بيع قصر قريطم.. وهذا موعد زيارته لبيروت