بوتين يصف إطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي بـ "ناجح ومثالي"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي المضاد للسفن فجر اليوم الجمعة، خلال جلسة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم، ووصف الإطلاق بـ “ناجح ومثالي”.

وشدد الرئيس الروسي على أن هذا الاختبار يشكل خطوة ملموسة في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الروسية، وقدم خالص التهاني والشكر إلى جميع المصممين والمهندسين والعمال الذين كان لهم دور في تطوير هذه المنظومة الصاروخية المتطورة.

يذكر أن “تسيركون” هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 “ماخ” (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.