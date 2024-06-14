بوتين يطالب بمزيد من أراضي أوكرانيا لإنهاء الحرب وكييف ترفض الشروط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تنهي الحرب في أوكرانيا إلا إذا تخلت كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنازلت عن أربع مناطق تطالب بها موسكو، وهي مطالب رفضتها سريعا كييف واعتبرتها بمثابة استسلام.

وعشية مؤتمر في سويسرا لم تتم دعوة روسيا إليه، وضع بوتين شروطا متطرفة تتعارض تماما مع الشروط التي تضعها أوكرانيا، وهو ما يعكس على ما يبدو ثقة موسكو المتزايدة في أن قواتها لها اليد العليا في الحرب.

وكرر مطلبه بنزع سلاح أوكرانيا، وهو موقف لم يتغير منذ أن أرسل القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، وقال إن إنهاء العقوبات الغربية يجب أن يكون أيضا جزءا من اتفاق السلام. وكرر أيضا دعوته إلى “تطهير أوكرانيا من النازية” وهو ما تصفه كييف بأنه افتراء لا أساس له من الصحة ضد قيادتها.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك لرويترز إن شروط بوتين بمثابة مقترح تعترف بموجبه أوكرانيا بالهزيمة وتتنازل عن سيادتها.

وأضاف أنه “لا توجد إمكانية للتوصل إلى حل وسط” على أساس ما اقترحه بوتين.

ومن الواضح أن توقيت الخطاب يهدف إلى استباق القمة السويسرية، التي توصف بأنها “مؤتمر سلام” على الرغم من استبعاد روسيا، ويسعى من خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إظهار الدعم الدولي لشروط كييف لإنهاء الحرب.

وقال بوتين “الشروط بسيطة للغاية”، موضحا أنها تتمثل في الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا في شرق وجنوب أوكرانيا.

وتابع “بمجرد أن تعلن كييف استعدادها لاتخاذ مثل هذا القرار والبدء في انسحاب حقيقي للقوات من هذه المناطق، وأيضا أن تعلن رسميا تنازلها عن خطط الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، سيصدر أمر من جانبنا، في التو واللحظة، بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات”.

وأردف قائلا “أكرر، سنتخذ هذا الإجراء بشكل فوري وسنضمن في الوقت ذاته انسحابا سلسا وآمنا للوحدات والتجمعات العسكرية الأوكرانية”.

وتسيطر روسيا تقريبا على خمس الأراضي الأوكرانية في السنة الثالثة من الحرب. وتقول أوكرانيا إن السلام لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية بشكل كامل من مناطقها واستعادة سيادة أراضيها.

ومن المتوقع أن تركز القمة، التي ستنعقد مطلع الأسبوع في سويسرا وسيحضرها ممثلون عن أكثر من 90 دولة ومنظمة، على موضوعات أخرى بخلاف القضايا الإقليمية من بينها الأمن الغذائي والسلامة النووية في أوكرانيا.

ويقول الكرملين إن المؤتمر “لن يجدي نفعا” دون وجود ممثلين عن روسيا.