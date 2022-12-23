الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لحرب أوكرانيا

منذ 54 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجمعة 23-12-2022) من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز تولا لتصنيع الأسلحة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية.

وأضاف “المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن”.

وأردف “من المهم أيضا تحسين الخصائص الفنية للأسلحة والمعدات التي يستخدمها مقاتلونا بشكل كبير بناء على الخبرة القتالية التي اكتسبناها”.

وانسحبت موسكو من نصف الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ألمانيا - إيران
إنتفاضة إيران
ألمانيا تعلق إجراءات تعزيز الأنشطة التجارية مع إيران بسبب قمع الاحتجاجات
الأسهم الأوروبية
قبل عطلة عيد الميلاد... الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
إيمانويل ماكرون
هجوم شنيع.. ماكرون يدين الهجوم على أكراد فرنسا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشيف نصرت
كأس العالم قطر ٢٢
تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!