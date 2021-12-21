الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يطلع المستشار الألماني على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية

21 - ديسمبر - 2021
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس، على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل.

وقال الكرملين في بيان: “أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس”.

وأشار البيان إلى أن “فلاديمير بوتين هنأ شولتس على بداية مسيرته المهنية كمستشار لألمانيا، وأعرب الزعيمان عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات”.

وأوضح البيان: “فلاديمير بوتين أطلع شولتس على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل التي تستثني أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق، وكذلك نشر منظومات أسلحة ضاربة في البلدان المجاورة لروسيا”.

يأتي ذلك بعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الإثنين أن روسيا طردت دبلوماسيين ألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قامت الأخيرة بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد قضية مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
    علما إسرائيل وبولندا
    إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة