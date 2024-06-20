بوتين يطمح لإنشاء بنية أمنية جديدة في آسيا خلال زيارته إلى فيتنام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة رسمية إلى فيتنام اليوم الخميس إنه يريد إقامة “بنية أمنية يمكن الاعتماد عليها” في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في إطار جولة في دولتين آسيويتين اعتُبرت إظهارا لتحديه للغرب.

وبعد يوم من توقيع اتفاق دفاع مشترك مع كوريا الشمالية، تلقى بوتين التحية خلال مراسم عسكرية في فيتنام بإطلاق 21 عيارا ناريا واحتضنه اثنان من زعمائها الشيوعيين وأثنى عليه أحدهما بسخاء.

ووقع البلدان اتفاقات في مجالات منها الطاقة، ما يبرز تحول روسيا إلى آسيا بعدما فرض الغرب عقوبات عليها بسبب الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله “نحن ملتزمون بشدة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام، والتي تظل من بين أولويات السياسة الخارجية الروسية”.

وأضاف “نحن مستعدون لمواصلة العمل المشترك النشط في مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية والدفاع والأمن والاتصالات الإنسانية”.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن البلدين يشتركان في مصلحة “تطوير بنية أمنية يمكن الاعتماد عليها” في المنطقة استنادا إلى عدم استخدام القوة وتسوية النزاعات سلميا مع عدم وجود مجال “للتكتلات العسكرية السياسية المغلقة”.

وقدم تو لام رئيس فيتنام التهنئة لبوتين على إعادة انتخابه وأشاد بإنجازات روسيا بما في ذلك “الاستقرار السياسي الداخلي”، وذلك لدى لقاء الرئيسين في هانوي.

وشهد الرئيسان تبادل بلديهما لما وصل إلى 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت اتفاقات في مجالات النفط والغاز والعلوم النووية والتعليم.

لكن لم تكن الاتفاقات بمستوى الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه في كوريا الشمالية.