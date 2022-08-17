بوتين يعزل أوسيبوف.. أبرز إقالة لمسؤول عسكري منذ غزو الروسي لأوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر قولها الأربعاء إن روسيا عينت قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم، وذلك في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في المنطقة خلال الأيام التسعة الماضية.

وإذا تأكيد ذلك، فإن عزل القائد السابق إيجور أوسيبوف سيكون أبرز إقالة لمسؤول عسكري خلال قرابة ستة أشهر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والذي مُنيت فيه موسكو بخسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن المصادر قولها إنه جرى تقديم القائد الجديد فيكتور سوكولوف لأعضاء المجلس العسكري للأسطول في ميناء سيفاستوبول.

وقال مصدر إن من “الطبيعي” عدم الإعلان عن التعيين ​​في وقت تجري فيه روسيا ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وواجه أسطول البحر الأسود، صاحب التاريخ المرموق في روسيا، إخفاقات كبرى خلال الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير شباط.

ففي أبريل نيسان، ضربت أوكرانيا سفينته الحربية الرئيسية موسكفا بصواريخ نيبتون مما تسبب في اشتعال النيران بها وغرقها.

كما تضررت بشدة قاعدة ساكي الجوية في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والواقعة بالقرب من مقر الأسطول في سيفاستوبول، الأسبوع الماضي بسبب سلسلة من الانفجارات التي دمرت ثماني طائرات حربية، وفقا لصور التقطتها أقمار صناعية.

وهزت انفجارات أمس الثلاثاء مستودعا للذخيرة في قاعدة عسكرية بشمال شبه الجزيرة. ووصفت روسيا ذلك بأنه عمل تخريبي، في حين لمحت أوكرانيا إلى مسؤوليتها عن ذلك.

وتولى القائد السابق أوسيبوف (49 عاما) المسؤولية منذ مايو أيار 2019، بحسب سيرته الذاتية الرسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

ولدى بديله سوكولوف (60 عاما)، خبرة واسعة في قيادة سفن ووحدات كاسحات الألغام في الثمانينيات والتسعينيات، ثم ترقى في المناصب في أسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال الذي شغل فيه منصب نائب القائد. ويرأس سوكولوف أكاديمية عسكرية مرموقة منذ عام 2020.